شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحى يرصد مكافأت خاصة للاعبى الاتحاد للفوز على الأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى، على التواجد بمعسكر الفريق الكروى الأول لنادى الاتحاد السكندرى بالقاهره قبل مواجهة الأهلى فى كأس مصر المقرر لها التاسعة من مساء اليوم، الثلاثاء، بإستاد السويس، وحرص مصيلحي على عقد جلسة مع العميد حسام حسن والجهاز الفنى واطمئن على الحاله المعنوية والفنية للاعبى الفريق كما اجتمع مصيلحى باللاعبين وطالبهم بالاداء الرجولى والتمسك بالامل فى الفوز على الاهلي المتوّج مؤخراً ببطولة أفريقيا.

ونقل مصيلحى للاعبين والجهاز الفنى دعم جماهير سيد البلد ومدى عشقهم للفريق وثقته فيهم من أجل الفوز على الاهلى والذى يمثل بطوله خاصة ثم التأهل لنهائي الكأس وحصد البطولة.

ورصد مصيلحى مكافات خاصة للاعبي الفريق فى حال تخطى عقبة الأهلى والوصول لنهائى كأس مصر.