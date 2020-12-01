شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن عدم وصول بطاقة أحداد وغيابه عن ضربة البداية الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو الزمالك، عن عدم وصول البطاقة الدولية للمغربى حميد أحداد، لاعب الأبيض المنتهى إعارته للرجاء المغربى، قبل الساعة الثانية عشر من منتصف ليل يوم الثلاثاء، وتم حفظ مقعدًا له في قائمة الفريق الأفريقية، لكن تأكد غيابه عن لقاء ضربة البداية الإفريقية فى إطار منافسات دور الـ 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا، وسيتم قيده فى القائمة الإفريقية خلال فترة القيد المقبلة، حتى يتمكن بعد ذلك من المشاركة مع الفريق.

فيما تسلم نادى الزمالك من الاتحاد التونسى لكرة القدم، البطاقة الدولية للاعب حمزة المثلوثى، المنضم حديثًا لصفوف القلعة البيضاء، ليتم قيده فى القائمتين المحلية والإفريقية للأبيض، رسميًا، وبذلك سيحق له المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة، سواء فى المنافسات المحلية أو الإفريقية.

وانتهى اجتماع لجنة الكرة بالزمالك والتى تضم كلا من أيمن يونس، رئيسًا للجنة، وأشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بالأبيض، وعبد الحليم على، مديرًا للكرة، الذى عُقد بينهم مساء أمس، الإثنين، ليتقرر بعده انضمام عبد الحليم على إلى معسكر الفريق الأبيض، اليوم، الثلاثاء، وذلك استعداد لمواجهة طلائع الجيش، المقرر إقامتها فى الخامسة من مساء اليوم، ضمن منافسات دور نصف نهائى كأس مصر، والتى يرغب الفارس الأبيض لتحقيق الفوز خلالها للتأهل إلى نهائى الكأس، والمنافسة على البطولة التى يحمل لقبه من الموسم الماضى.

وأعلن باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك، قائمة الفريق لمباراة اليوم أمام طلائع الجيش وضمت القائمة كلاً من محمود جنش، محمد أبو جبل، حازم إمام، مصطفى محمد، محمد عبد السلام، كريم بامبو، محمد عواد، محمد عبد الغني، طارق حامد، محمد أوناجم، إسلام جابر، محمود علاء، محمود عبد العزيز، مصطفى فتحى، أسامة فيصل، أحمد عيد، حسام أشرف، حاتم سكر، سيف فاروق جعفر، محمد أشرف روقا، شيكابالا، أحمد سيد زيزو.