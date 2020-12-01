الليلة.. الزمالك يواجه طلائع الجيش لتجاوز الإخفاق الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

يخوض نادي الزمالك مباراة هامة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد برج العرب في الأسكندرية، عندما يواجه طلائع الجيش في الدور قبل النهائي من مسابقة كأس مصر.

الزمالك يأمل في محو أحزان الهزيمة التي مُني بها في المباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا، والتي فقد فرصة الفوز بها لصالح الأهلي.

ويرغب الزمالك في تحقيق الفوز على الطلائع من أجل التقدم نحو المباراة النهائية، والتي قد تشهد مواجهة جديدة ضد الأهلي في حالة نجاحه هو الآخر في تجاوز الدور قبل النهائي.

مباراة الزمالك وطلائع الجيش ستقام قبل ساعات قليلة من لقاء الأهلي مع الاتحاد، ليتحدد طرفا المباراة النهائية التي ستقام يوم السبت القادم، بانتهاء يوم الثلاثاء.

جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك لا يريد الخروج خالِ الوفاض بانتهاء الموسم الاستثنائي الذي تعيشه الكرة المصرية بسبب فترة توقف ماضية في ظل فيروس كورونا.

رغبة باتشيكو ستكون عاملًا في تحقيق التوازن للزمالك خلال لقاء الطلائع، في ظل إمكانية تعويض الإخفاق الأفريقي بعد أيام قليلة عن طريق بطولة محلية.

نتائج مواجهات الفريقين في الفترة الماضية لا تحمل تفوقًا مطلقًا لأحدهما، حيث نجح الزمالك في الفوز مباراة في الدوري المنتهي منذ أسابيع ماضية، بينما تفوق الطلائع في الدور الأول.

وكذلك في الموسم السابق، نجح الزمالك في الفوز على طلائع الجيش في الدور الأول، لكن الثاني شهد تعادلًا مثيرًا بهدفين لكل فريق.

ولم يعلن الزمالك القائمة التي سيخوض بها المواجهة كعادته في الفترة الأخيرة، لكنها ستخلو من تواجد محمود حمدي "الونش" في ظل استمرار إصابته بفيروس كورونا.

وقد تشهد قائمة الزمالك للقاء غياب أشرف بنشرقي في ظل شكواه من شد خفيف في العضلة الضامة، ليفضل الجهاز الطبي إراحته من التدريبات الأخيرة.

بطاقة المباراة

الحدث: نصف نهائي كأس مصر

التاريخ: 1 ديسمبر 2020

التوقيت: 5:00 مساءً

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس

الملعب: برج العرب