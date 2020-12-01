الزمالك يكشف مصير صفقة أمير عادل.. وهل يضم لاعبين جدد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أيمن يونس، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الكرة بالزمالك، أن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، طلب رؤية اللاعب الدنماركي صاحب الأصول المصرية أمير عادل، الذي انتهى عقده مع ساربسبورج النرويجي.

وقال يونس، في تصريحات عبر قناة "الزمالك" مساء الإثنين: "لا أستطيع التعاقد مع لاعبين جدد لأنني لا أعرف هل هناك أموال في الزمالك أم لا، لو لدينا نقود إضافية سنضم لاعبين جدد، غير ذلك سنحتفظ بأولاد النادي".

وأضاف: "إذا كنا قادرين على تدعيم الفريق بصفقات جديدة سنفعل ذلك، قد ندعم مركز لاعب الوسط المدافع بضم محمود دونجا لاعب بيراميدز، لكني لن أفكر في ضم لاعبين جدد قبل سداد المستحقات المتأخرة للاعبين الحاليين".

وتابع: "استلمنا المهمة اليوم الإثنين، ويجب أن يكون الهدف الأكبر هو الحفاظ على القوام الأساسي للزمالك لأنه من أولويات المرحلة الحالية".

وأتم يونس قائلا: "المحترف المصري أمير عادل سيصل إلى مصر خلال الساعات المقبلة، لكن المدير الفني جايمي باتشيكو هو صاحب القرار النهائي في ضمه، حيث طلب مشاهدته في التدريبات أولا قبل اتخاذ أي خطوة نحو التعاقد معه".

يُذكر أن الزمالك سيحدد مصير أمير عادل (26 عاما) بعد مواجهة طلائع الجيش المقرر إقامتها مساء الثلاثاء، باستاد برج العرب في الأسكندرية، في الدور قبل النهائي من مسابقة كأس مصر.