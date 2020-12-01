أحمد سليمان : لديّ خطط جاهزة لقيادة الزمالك حال نجاحي في الانتخابات

أكد أحمد سليمان المرشح السابق لرئاسة نادي الزمالك، أنه لديه خطط جاهزة لقيادة الزمالك حال نجاحه في انتخابات النادي المقبلة.

وقررت وزارة الرياضة حل مجلس ادارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور وتحويل المجلس للنيابة العامة بسبب مخالفات مالية وتعيين مجلس إدارة مؤقت.

وقال سليمان خلال تصريحات تليفزيونية

عبر قناة النهار، " ما يُهمنِّي دائمًا هو استقرار نادي الزمالك، حتي وإن كان ضد مصلحتي الشخصية".وأضاف " لديّ خِطط جاهزة لقيادة الزمالك في حالة نجاحي بانتخابات النادي المُقبلة، وأعلنت مُنذ فترة كبيرة بأنَّني سأترشَّح لرئاسة الزمالك خلال الدورة المُقبلة".

وأكمل " كانت لديّ خطة جاهزة لزيادة عدد فروع الزمالك إلي 8 أفرُع، إن كُنت نجحت في الانتخابات الماضية لرئاسة النادي".

وأشار " لماذا أقوم بالتعاقد مع شركات خارجية للمقاولات والسياحة في ظل استطاعتي لـ تأسيس شركات خاصَّة للزمالك في تلك التخصُّصات".

وأتم "رفضت رَفع أي قضايا بعد رحيلي عن نادي الزمالك، حِفاظًا علي استقرار النادي".