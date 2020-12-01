أحمد سليمان : الزمالك لن يتوقف على أي شخص

أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن القلعة البيضاء لن تتوقف على أي شخص.

وكانت وزارة الرياضة قررت حل مجلس إدارة نادي الزمالك وتحويله للنيابة العامة وتعيين لجنة مؤقتة لادارة النادي.

وقال سليمان خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار، " نادي الزمالك لن يتوقَّف علي أي أحد، ولكنِّي حزين لارتباط اسم النادي بالمشاكل الإدارية".

وأضاف " ارتحت" بعد تعيين أسماء مثل أيمن يونس وأشرف قاسم وعبد

الحليم علي لإدارة ملف كرة القدم بالزمالك".وأكمل " اسم نادي الزمالك لوحده "يجيب ملايين الجنيهات" تحت إدارة أي شخص مهما كان".وأتم " لائحة نادي الزمالك هي ما نصَّت علي تعيين أقدم ثلاثة مستشارين في الجمعية العمومية لإدارة النادي في حالة حل مجلس الإدارة".