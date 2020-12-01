الامارات | نصف نهائي كأس دبي لـ «سلة الجاليات» يُستكمل اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن نصف نهائي كأس دبي لـ «سلة الجاليات» يُستكمل اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُستكمل اليوم الدور نصف النهائي من بطولة كأس دبي للجاليات لكرة السلة،

الذي انطلق أمس بمواجهة فريق سورية مع فريق الهند، ويلتقي في التاسعة من مساء اليوم فريقا الفلبين وصربيا، ويتأهل الفريقان الفائزان للمباراة النهائية يوم 7 ديسمبر.

وقال بيان صحافي من مجلس دبي الرياضي: «تشهد فعاليات بطولة كأس دبي للجاليات لكرة السلة منافسات قوية بين الفرق المشاركة في البطولة التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، وأكاديمية جام الرياضية، في الصالة المغطاة بنادي النصر الرياضي خلال الفترة من 9 نوفمبر وحتى 7 ديسمبر».

ويشارك في البطولة 12 فريقاً من مختلف الجاليات المقيمة في دبي موزعة على ثمانية فرق للرجال، هي: سورية، لبنان، تركيا، صربيا، الفلبين، فرنسا، الهند، وسريلانكا، وأربعة فرق للسيدات، هي: سورية، لبنان، الاتحاد الأوروبي، والفلبين».

وأقيمت البطولة من بدايتها بنظام دوري المجموعات من دور واحد، وتم توزيع الفرق المشاركة إلى مجموعتين.

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