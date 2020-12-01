الامارات | جمال عبدالله: تجديد عقدي مع اتحاد كلباء يعزز ثقتي بنفسي

شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبدالله: تجديد عقدي مع اتحاد كلباء يعزز ثقتي بنفسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّر حارس مرمى اتحاد كلباء جمال عبدالله عن سعادته لتجديد عقده مع نادي اتحاد كلباء، متمنياً أن يكون على قدر المسؤولية الموكلة إليه، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «تجديد العقد يعزز الثقة لمزيد من الاجتهاد لخدمة (النمور)، وهو بمثابة إضافة معنوية لي للمرحلة المقبلة، وأتقدم بالشكر لإدارة شركة كرة القدم».

ويمتد عقد جمال عبدالله حتى موسم 2023، وحضر مراسم التوقيع عضوا مجلس إدارة الشركة محمد عبدالله الزعابي وماجد المراشدة.

وظهر اللاعب بمستوى متميز خلال المرحلة الماضية، ما ممكن اتحاد كلباء من تحقيق أربعة انتصارات في الدوري، منها ثلاثة انتصارات متتالية.

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