الامارات | الجزيرة يستمتع في نزهة الفجيرة بفضل العامري ورمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يستمتع في نزهة الفجيرة بفضل العامري ورمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب الجزيرة على مضيفه الفجيرة بثلاثة أهداف دون مقابل، أمس، ضمن الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي ليصبح رصيده 17 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً بانتظار مباريات اليوم، بينما بقي رصيد الفجيرة عند أربع نقاط.

واستفاد الجزيرة من إمكانات خلفان مبارك وزايد العامري اللذين كانا نجمي المباراة وأسهما بقوة في تحقيق الفوز إلى جانب تألق زميلهما عبدالله رمضان.

وعلى الرغم من الأهداف التي دخلت مرماه فإن حارس الفجيرة عبدالله التميمي كان نجماً في المباراة لتصديه لكرات محققة، وكانت أولى محاولات الجزيرة الخطرة عن طريق علي مبخوت على مشارف الجزاء، لكن كرته تم تشتيتها قبل أن يسددها للمرمى (2)، من قبل المقيم العراقي محمد مصطفى.

ولعب الفجيرة مدافعاً معتمداً على الهجمات من المرتدة، ما أتاح للجزيرة التقدم إلى ملعب الفجيرة باستثناء بعض المحاولات للفجيرة، وتمكن الحارس عبدالله التميمي من التصدي لكرة صاروخية سددها عبدالله رمضان (41)، أبعدها لضربة ركنية في الكرة الأخطر في الشوط الأول. وفرط خلفان مبارك في كرة هدف محقق بعد أن سدد أعلى العارضة من ضربة حرة مباشرة على حدود جزاء الفجيرة.

وتصدى حارس الفجيرة لكرة هدف سددها قوية علي مبخوت (46)، أبعدها لركنية قبل أن يعود عبدالله رمضان ويسدد كرتين خطيرتين (47 و49) أبعدهما الحارس أيضاً قبل أن يتمكن زايد العامري من تسجيل هدف الجزيرة الأول (51)، مستفيداً من عرضية خلفان مبارك، أكملها في الشباك من على خط المرمى. وحاول الفجيرة إخطار مرمى الجزيرة عبر تحركات التونسي فراس بالعربي وكاد يسجل التعادل من محاولتين سددهما فأبعدهما حارس الجزيرة علي خصيف بأعجوبة.

وتصدى الحارس التميمي لكرة هدف محقق بعد كرة عكسية كادت تكون هدفاً في مرماه بعد اصطدام كرة عبدالله رمضان بقدم العراقي محمد مصطفى (66).

ونجح الحزيرة في تسجيل الهدف الثاني عن طريق عبدالله رمضان بعد هجمة لكرة قادها خلفان مبارك الذي توغل داخل جزاء الفجيرة، ولعب الكرة لعلي مبخوت الذي نقلها لعبدالله رمضان الذي بدوره أودعها المرمى برأسه (73).

وعاد خلفان مبارك وتسبب في تسجيل الهدف الثالث بعد كرة عرضية أخرى لزايد العامري الذي لم يجد صعوبة في تسديد الكرة داخل المرمى (81).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news