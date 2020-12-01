الامارات | «الغولف في دبي» ينطلق غداً على ملعب النار

شكرا لقرائتكم خبر عن «الغولف في دبي» ينطلق غداً على ملعب النار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتملت الترتيبات الخاصة بانطلاق بطولة «الغولف في دبي» المقدمة من موانئ دبي العالمية، والتي تقام غداً، على ملعب النار، بمشاركة أبرز نجوم العالم.

وقال بيان صحافي: «تأمل مجموعة من أفضل اللاعبين في تسليط الضوء على الملعب، بمن فيهم الحاصلون على بطولات كبرى وأبطال كأس رايدر، وعدد كبير من الفائزين ببطولات في الجولة الأوروبية من هذا الموسم وما قبله».

ويتصدر الفائزان ببطولات كبرى داني ويليت ومارتن كايمر المشاركين، وكلاهما لهما خبرة سابقة في الانتصار في الإمارات، حيث فاز ويليت ببطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك لعام 2016 وبطولة جولة موانئ دبي العالمية 2018، وانتصر كايمر ثلاث مرات في بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي».

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