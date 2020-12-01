الامارات | كافاني يصدم العالم بمنشور عنصري على مواقع التواصل

شكرا لقرائتكم خبر عن كافاني يصدم العالم بمنشور عنصري على مواقع التواصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت تحقيقات بشأن منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، كتبه إدينسون كافاني، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، وقد يواجه اللاعب عقوبة الإيقاف من قبل الاتحاد الإنجليزي، وذلك بداعي أن المنشور حمل لغة تتسم بالعنصرية.

وبعد أن سجل كافاني ثنائية قاد بها مانشستر يونايتد إلى الفوز على ساوثهامبتون 3-2، أول من أمس، في الدوري الإنجليزي، أشاد به أحد متابعيه عبر «إنستغرام»، وقد رد كافاني قائلاً «شكراً أيها الزنجي». وبعدها جرى حذف المنشور، لكن هذا لا يعني أن كافاني سيفلت من عقوبة الإيقاف ثلاث مباريات على الأقل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news