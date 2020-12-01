الامارات | مباريات في افتتاح إياب «تمهيدي دوري السلة» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات في افتتاح إياب «تمهيدي دوري السلة» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تدشّن فرق السلة في السابعة مساء اليوم، مرحلة إياب الدوري التمهيدي من بطولة الدوري العام لمرحلة الرجال، إذ تقام أربع مباريات مناصفة بين فرق المجموعتين الأولى والثانية، حيث يحل حامل اللقب الشارقة ضيفاً على الوصل، وشباب الأهلي ضيفاً على البطائح، ويستضيف بني ياس الوحدة، قبل أن يسدل الستار عن مباريات الجولة بلقاء الظفرة والعين على صالة الأخير.

ويطمح الشارقة المتشارك بمركز وصافة فرق المجموعة الأولى مع كل من البطائح والنصر برصيد ست نقاط، العودة إلى سكة الانتصارات عقب خسارته السبت الماضي في ختام ذهاب الدور التمهيدي أمام شباب الأهلي «68-87»، فيما يسعى الوصل خامس فرق المجموعة برصيد أربع نقاط، إلى تحقيق انتصاره الأول، وردّ اعتبار خسارته ذهاباً أمام الملك «83-99».

بدوره، يسعى شباب الأهلي للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم وتحقيق الانتصار الخامس، وتعزيز صدارته لفرق المجموعة الأولى، فيما يبحث البطائح عن الانتصار الأول تاريخياً على «فرسان دبي»، خصوصاً أن البطائح خسر في ذهاب التمهيدي «82-72».

وفي سيناريو مشابه، يطلب الوحدة انتصاره الخامس على التوالي، والارتقاء إلى النقطة العاشرة في صدارة المجموعة الثانية، إلا أن مهمة العنابي تبدو صعبة في ظل طموحات بني ياس لخطف نقطة المباراة والارتقاء إلى النقطة الثامنة، خصوصاً أن لاعبي السماوي يطلبون على ملعبهم رد اعتبار خسارتهم في لقاء الذهاب بنتيجة «102-101».

وفي آخر المباريات، يبحث العين، صاحب المركز الخامس في مجموعته الثانية، عن تسجيل انتصاره الأول، إلا أن طموحاته تصطدم بتطلعات الظفرة في تكرار انتصاره ذهاباً «71-35»، وتعزيز مركز وصافة فرق المجموعة والارتقاء إلى النقطة التاسعة.

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