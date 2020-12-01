الامارات | اتحاد كلباء يستضيف النصر في اختبار حقيقي

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كلباء يستضيف النصر في اختبار حقيقي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف اتحاد كلباء منافسه النصر عند الساعة السادسة من مساء اليوم، ضمن الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي.

ويبلغ رصيد النصر 16 نقطة بالمركز الثاني، بينما رصيد اتحاد كلباء 12 نقطة بالمركز السابع، ويتطلع كلباء للانتصار الخامس له في البطولة والرابع على التوالي بعد أن تمكن من الفوز على الفجيرة (1-0) وبني ياس (2-0) والظفرة (2-1)، بينما يتطلع العميد لتحقيق الفوز السادس بعد تغلبه على خورفكان وبني ياس (1-0) وعلى كل من الوصل وعجمان وحتا (3-0).

والفريقان يتطلعان لاستثمار الحالة المعنوية العالية، خصوصاً مع الجاهزية الفنية التي أصبح عليها لاعبو الفريقين، إذ يبرز من جانب اتحاد كلباء كل من مالابا وانديرسون وأحمد جشك والحارس المتألق جمال عبدالله، ومن جانب النصر ضياء سبع وتيغالي ومينديز الذين تمكنوا من صناعة الفارق في غالبية المباريات.

وتشير المواجهات المباشرة إلى تقدم النصر بثمانية انتصارات مقابل ثلاثة لاتحاد كلباء وثلاثة تعادلات حدثت بين الفريقين، فإن مستوى اتحاد كلباء تغير كثيراً نحو الأفضل، وأصبح قادراً على التفوق خصوصاً على الفرق الكبيرة، ما يرشح لمباراة قوية مساء اليوم.

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