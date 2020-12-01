شكرا لقرائتكم سيف زاهر: صالح جمعة قريب من الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي سيف زاهر، أن هناك رغبة من ناد جماهير في ضم صالح جمعة واقتناع تام من رئيس هذا النادي، لكن المدير الفني يتحفظ على ضمه.

وكشف زاهر عن إقتراب صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الإنتقال لصفوف الزمالك، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال سيف زاهر، في تصريحات خلال برنامج "ملعب اون تايم" الذي يقدمه عبر فضائية "اون تايم سبورتس" :"هناك ضغط من لاعبي الزمالك على الإدارة الحالية من أجل التعاقد مع صالح جمعة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري".

وأضاف :"لاعبو الزمالك طلبوا من الإدارة التعاقد مع صالح جمعة، بعد رحيله من الأهلي، وإعطاءه فرصة جديدة".

وتابع :"صالح جمعة، لديه ثلاثة عروض اخرى من أندية الدوري الممتاز، بخلاف عرض الزمالك".

يلتقي فريق الأهلي بنظيره الاتحاد السكندري، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد السويس الجديد، في مباراة من العيار الثقيل في إطار منافسات نصف نهائي كأس مصر.

الأهلي توج قبل أيام بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك بهدفين لهدف، ليتربع على القارة الإفريقية ويحقق الأميرة التاسعة في تاريخه.

الشياطين الحمر معنوياتهم مميزة ومرتفعة بعد حصد اللقب الأغلى، ولكن الأن جاء دور كأس مصر الذي يستعد له بكل قوة وتركيز عالي، من أجل محاولة تحقيق الفوز على الاتحاد العنيد والعبور إلى النهائي.

المارد الأحمر الفريق الذي يقدم مستويات مميزة، يدرك صعوبة الخصم فهو أصبح عينه على لقب جديد من أجل تحقيق الثلاثية التاريخية، لذا سيقاتل بكل قوة في هذا اللقاء لضرب المنافس والوصول إلى النهائي.

وعلى الجهة الأخرى، نجح الاتحاد السكندري من عبور أسوان في ربع النهائي بالفوز عليه بهدف لهدف، ليصل لهذا الدور.

الفريق السكندري الذي تعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين بالإضافة إلى مدير فني على أعلى مستوى حسام حسن الذي سيعطي تعليمات صارمة لكتيبته من أجل القتال لتحقيق الفوز على الأهلي ومحاولة اقصائه من البطولة واحداث مفاجأة.