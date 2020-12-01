شكرا لقرائتكم خالد الغندور يعلن وصول البطاقة الدولية للمثلوثي وقيده بقائمة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي خالد الغندور عن وصول البطاقة الدولية للتونسي حمزة المثلوثي ظهير أيمن الفريق الأبيض الجديد وقيده في القائمة البيضاء للموسم الجديد، قبل دقائق من غلق باب القيد بالانتقالات الصيفية الحالية.
قال خلال تصريحات لقناة الزمالك: أنه تم بالفعل قيد المثلوثي في قائمة الزمالك ولكن من الصعب مشاركته في مباراة طلائع الجيش غدا بسبب ابتعاده عن التدريبات لأكثر من ستة أشهر، ولم يخض عدد كافي من التدريبات مع الفريق الأبيض.
وتسلم نادى الزمالك من الاتحاد التونسى لكرة القدم، البطاقة الدولية للاعب حمزة المثلوثى، المنضم حديثًا لصفوف القلعة البيضاء، ليتم قيده فى القائمتين المحلية والإفريقية للأبيض، رسميًا، وبذلك سيحق له المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة، سواء فى المنافسات المحلية أو الإفريقية.
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