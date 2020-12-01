شكرا لقرائتكم يونس: أمير عادل يصل الزمالك غدا.. وأجوجو وبوطيب سبب أزمة قيد المثلوثي وأحداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بالزمالك أن يكون هناك انتخابات سريعة اذا لم يعد مجلس الإدارة السابق وجئنا في فترة صعبة كلها قرارات.

قال خلال تصريحات لقناة الزمالك: "همنا الأكبر في الزمالك هو الحفاظ على القوام الأساسي للفريق ومعرفش ايه اللي موجود في خزينة الزمالك وممكن نحتاج لاعب وسط مدافع وكان الكلام عن نبيل دونجا، وقبل التفكير في التعاقد مع لاعب جديد لازم اللاعب القديم ياخد حقه".

كشف: "أمير عادل سيصل غدا وباتشيكو صاحب القرار في التعاقد معه لأنه يرغب في متابعته"، متابعا: "حصل تأخير من الزمالك في الحصول على البطاقة الدولية لحمزة المثلوثي وحميد أحداد كان لازم ندفع لورثة أجوجو وخالد بوطيب ودفعنا فعلا من فترة قريبة، وعاملين ضغط عشان نسجلهم ولو تأخرنا مش هتبقى خسارة كبيرة لأنه هيفوتهم الماتش الأول امام غزالة التشادي".

وجه رسالة للجماهير البيضاء: "أقول لجماهير الزمالك اطمئوا هنعمل كل حاجة وهكون صريح ولو فيه فلوس اكيد هنجح ولو القدرات المالية قلت هفضل في ضهر الزمالك وشغالين".

أردف: "هناك بعض المتأخرات للعيبة ولكن مش كبير وفيه مقدم عقود اللاعبين وده مبلغ كبير اوي وتقيل اوي، واحمد رمزي نفسه يبقى موجود معانا وهو هيحاول يرتب نفسه وأتمنى يكون معانا".

أضاف: "قلت لشيكابالا مش طايقك لان المنافسة كانت بين جوني وجون عبد الحليم احلى جون في الأهلي ولكن جونك اجبرني اني اختاره افضل جون في مرمى الأهلي".