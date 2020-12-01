شكرا لقرائتكم باسم علي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي مجاناً للمقاولون العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد باسم علي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي والمنتهية اعارته لفريق الجونة أنه كان يتمنى البقاء في القلعة الحمراء لكن الأمر انتهى بالانتقال الى المقاولون العرب.

وقال باسم علي إن النادي الأهلي لم يبلغني برغبته في الإبقاء عليا واستطعت الحصول على الاستغناء من القلعة الحمراء والانتقال الى المقاولون العرب في صفقة انتقال حر.

وأوضح باسم علي أنه وافق على الانتقال الى المقاولون العرب لأنه كان العرض الأفضل واتفقت معهم بعدما شعرت بضيق الوقت على فترة غلق باب القيد افريقيا وبالتالي أصبحت مقيدا بقائمة الذئاب حالياً قبل الغلق بفترة قصيرة للغاية.

وشدد باسم علي: "كنت أتمنى البقاء في الأهليخاصة بعد رحيل أحمد فتحي عن صفوف القلعة الحمراء لكنني سعيد بالعودة الى المقاولون العرب صاحب الفضل الأكبر في مشواري الاحترافي وأتمنى أن أشارك الفريق النجاحات القادمة سواء في أفريقيا ومحلياً.