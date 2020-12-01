شكرا لقرائتكم مصدر بالزمالك: خزينة النادى تحتوى على مليون و251 ألف جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول داخل الزمالك، أن خزينة النادى تحتوى على مليون و251 ألف جنيه، بعد أن قام المجلس المؤقت للقلعة البيضاء، برئاسة المستشار أحمد البكري، باستلام النادى رسميًا، عقب قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقاف مجلس النادى برئاسة مرتضى منصور، وتعيين مجلس مؤقت لإدارة النادى.

فيما انتهى اجتماع لجنة الكرة بالزمالك والتى تضم كلا من أيمن يونس، رئيسًا للجنة، وأشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بالأبيض، وعبد الحليم على، مديرًا للكرة، الذى عُقد بينهم مساء اليوم، الإثنين، ليتقرر بعده انضمام عبد الحليم على إلى معسكر الفريق الأبيض، غدًا، الثلاثاء، وذلك استعداد لمواجهة طلائع الجيش، المقرر إقامتها فى الخامسة من مساء الغد، ضمن منافسات دور نصف نهائى كأس مصر، والتى يرغب الفارس الأبيض لتحقيق الفوز خلالها للتأهل إلى نهائى الكأس، والمنافسة على البطولة التى يحمل لقبه من الموسم الماضى.