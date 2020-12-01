شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن تقليص لجنة إدارة اتحاد الكرة إلى 3 أعضاء حتى 31 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترددت أنباء داخل اتحاد الكرة، عن تقليص عدد أعضاء اللجنة المكلفة لإدارة الجبلاية إلى ٣ أعضاء بدلاً من خمسة، بناء علي تعليمات الانحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لحين إجراء الانتخابات في ٣١ يناير المقبل وشهدت الساعات الماضية أنباء قوية حول موافقة فيفا على تمديد عمل اللجنة الخماسية حتى 31 يناير المقبل بعدما انتهى دورها في 30 نوفمبر الجاري.

من ناحية أخرى، وافقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، على جدولة ديون الزمالك المتعلقة بقيد اللاعبين والبالغة 30 مليون جنيه ليتم حل أزمة نادي الزمالك التي كانت تقلق الجماهير بعدم قدرة النادي علي قيد القائمة الأولى بعد التغيير الإدارى الذي حدث في النادي منذ الأمس.

وتواجد وفد إداري من الزمالك في مقر اتحاد الكرة من أجل إنهاء إجراءات قيد القائمة الأولى بالفريق، ورفع الزمالك من قائمته الثلاثي حمدي النقاز وكاسونجو وخالد لو طيب، على أن يتم حسم مصير معروف يوسف خلال الأيام المقبلة.

وبذلك تصبح قائمة الأجانب في الزمالك تضم 5 لاعبين وهم: فرجاني ساسي، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، حمزة المثلوثي، حميد أحداد