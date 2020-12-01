شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: قيد 28 لاعبًا محليًا وأفريقيًا في قائمة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أيمن يونس نجم الزمالك السابق وعضو اللجنة الفنية المكلفة بالإشراف على ملف الكرة في النادي، عن أن عمله بالزمالك تكليف وعلاقته بالنادي الذى تربى بين جدران هي عراقة رد جميل، وتابع أيمن يونس في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامية لميس الحديدي، وأنه تلقى التكليف من الوزير أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتابع نجم الزمالك السابق أن الفترة التي تلقى فيها التكليف صعبة للغاية في ظل وجود أكثر من ملف عالق منها القيد والمديونات موجها الشكر للثنائي إسماعيل يوسف وأمير مرتضى منصور على ما بذلوه في الفترة الأخيرة.

وأضاف يونس، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن نادى الزمالك تطور كثيرًا عن الماضى، واستشعر ذلك حينما دخل النادى اليوم، لأول مرة منذ 5 سنوات، متابعا: "طول عمرنا علاقتنا بنادى الزمالك رد جميل فمفيش تفكير طبعا، والموقف صعب ويحتاج إلى تركيز بشكل كبير في الفترة المقبلة، وأعتقد أننا مطالبين ببذل كل طاقتنا وتركيزنا لنادى الزمالك فقط".

وأوضح أيمن يونس، أنه تم إرسال قائمة الفريق إلى اتحاد الكرة لقيدهم محليًا وأفريقيًا تضم 28 لاعبًا من أصل 30، وهناك لاعبين خرجا من حسابات البرتغالى باتشيكو المدير الفني للزمالك، منهم كاسونجو ولاعب آخر (رفض ذكر اسمه)، متابعًا: "الحقيقة أن الكابتن إسماعيل يوسف وأمير مرتضى عملوا شغل محترم واجتهدوا كثيرا من أجل نادى الزمالك".

وأشار إلى أن مهمة لجنة إدارة شئون نادى الزمالك، في الفترة المقبلة تتمثل في الحفاظ على نادى الزمالك حتى يتم تسليمه لمن سيأتى مستقبلا، مردفا: "سنعمل على تجديد عقد فرجانى ساسى وبن شرقى الذى أتى له عروض كثيرة، بالإضافة إلى تعديل عقد مصطفى محمد نظرا لدوره الكبير وبما يليق به مع الفريق".

وعن أزمة قيد حمزة المثلوثى وحميد أحداد، قال أيمن يونس، إن الأزمة بصدد الحل في الساعات المقبلة لقيدهم قبل غلق باب القيد مع منتصف الليل.