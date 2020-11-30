الامارات | لاعبة بالدوري الإسباني ترفض الوقوف دقيقة حداد على مارادونا

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبة بالدوري الإسباني ترفض الوقوف دقيقة حداد على مارادونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت ملاعب كرة القدم حول العالم وقفات "دقيقة صمت" حدادا على وفاة أسطورة اللعبة دييغو مارادونا، إلا أن لاعبة إسبانية رفضت الوقوف احتراما للنجم الأرجنتيني خلال مباراة فريقها في موقف نادر.

وقررت اللاعبة الإسبانية الجلوس على أرض الملعب، بينما وقفت زميلاتها دقيقة صمت، قبل انطلاق مباراة ودية بين فياخيس إنتيرياس وديبورتيفو أبانكا في إسبانيا.

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