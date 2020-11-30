شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة عبد الحليم علي مع لاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اجتمع عبدالحليم على، مدير الكرة بالزمالك جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني، قبل بداية المران الجماعي داخل غرفة الملابس، أعقبها نزوله للملعب لمتابعة المران الأخير، قبل مواجهة طلائع الجيش في بطولة كأس مصر.
وطالب العندليب اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز ببطولة كأس مصر لتعويض الجماهير عن خسارة لقب دوري الابطال، ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، الثلاثاء، في نصف نهائي كأس مصر، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
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