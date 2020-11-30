شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى ينهى أزمة المستحقات المادية لـ«أوموتو».. ويستعجل حسم ملعب الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى محمد الخولى، نائب رئيس النادى المصرى، الأزمة التى أثارها النيجيرى أوستن أوموتو، مهاجم الفريق الكروى الأول، خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما هدد اللاعب بفسخ تعاقده مع قلعة بورسعيد بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة على مدار الشهرين الماضيين.

وعقد الخولى جلسة مع اللاعب فى الساعات الماضية وعده خلالها بالحصول على مستحقاته البالغة نصف مليون جنيه قبل انطلاق بطولة الدورى الممتاز المقرر لها يوم 11 ديسمبر المقبل، وطلب نائب رئيس النادى المصرى من اللاعب التركيز خلال تدريبات الفريق خاصة أنه أحد الأعمدة الأساسية التى يعتمد عليها الجهاز الفنى فى المباريات لاسميا بعدما رحل محمود وادى إلى صفوف نادى بيراميدز بالرغم من التعاقد مع الكونغولى كازادى من صفوف الوداد المغربى، إلا أن الجهاز الفنى سيعول كثيراً على القدرات التهديفية للمهاجم النيجيرى.

من جهة أخرى، واصل الفريق تدريباته فى معسكره الحالى بمدينة برج العرب بالإسكندرية ضمن المرحلة الأخيرة للفريق فى إطار الاستعدادات لانطلاق بطولة الدورى الممتاز تحت قيادة على ماهر، المدير الفنى، ويستهل المصرى مباريات الموسم الجديد بمواجهة صعبه أمام الإسماعيلى فى ديربى القناة المقرر له 11 ديسمبر المقبل. ومنح الجهاز الفنى اللاعبين راحة سلبية الأحد خوفا من تعرضهم للإرهاق بعدما حرص الجهاز الفنى على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، بالإضافة لبعض الجمل الخططية التى ينوى الاعتماد عليها الموسم المقبل.

فيما طالب مجلس إدارة النادى، برئاسة سمير حلبية، من اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة سرعة حسم ملف الملعب الذى سيستضيف مباريات الفريق الساحلى فى الموسم المقبل نظرا لاقتراب منافسة الدورى من الانطلاق. كان مسؤولو المصرى أرسلوا فاكسا رسميا إلى اتحاد الكرة يطالبون بخوض مبارياتهم على استاد بورسعيد وأن يكون البديل استاد الإسماعيلية.