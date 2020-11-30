شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: الزمالك لا يتعرض لمؤامرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ايمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك ان القلعة البيضاء لا تتعرض لمؤامرات بعدما تم تعيين اللجنة المؤقتة برئاسة المستشار أحمد البكري ،لافتا إلى أن اللجنة قادرة على إدارة القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة ،وعقد يونس عدة جلسات مع لاعبي الفريق الكروي الاول لطمأنتهم بعدم تأثر الفريق برحيل المجلس السابق. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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