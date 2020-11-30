شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي مازحاً: كهربا «مجنون» وعلي معلول عاطفي ورومانسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - داعب محمد الشناوي، قائد ونجم حراسة مرمى فريق الكرة بالنادي الأهلي، زميله محمود كهربا، واصفاً إياه بـ«المجنون». واختار الشناوي لاعباً يطابق الصفات والألقاب التي عرضتها عليه الاعلامية منى الشاذلي عبر شاشة «سي بي سي»، وعن لقب المجنون اختار محمود كهربا، وعن الشخص العاطفي الروماني وقع احتيار الشناوي على التونسي على معلول. وعن اللاعب الأكثر طيبة اختار حارس الأهلي الثنائي محمود تريزيجيه ومحمد النني. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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