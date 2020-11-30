شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يحصل على وعد بالاحتراف خارجياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك على وعد من أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بالسماح له بالاحتراف الخارجي في يناير المقبل في حالة تلقيه عرضاً مناسباً يليق به، كان اللاعب قد تلقى عرضين سابقين من أحد الاندية الألمانية والأخر من نادي فرنسي. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى محمد يحصل على وعد بالاحتراف خارجياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.