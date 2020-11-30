شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك الجديد: باتشيكو مستمر حتى نهاية عقده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد احمد البكري رئيس نادي الزمالك في اللجنة المؤقتة التي تدير القلعة البيضاء أن سياسة النادي تعتمد على احترام كافة المنافسين ورموز القلعة البيبضاء ،لافتا إلى ان قلعة الزمالك تمتلك تاريخا كبيرا ولن تتأثر بأحد.

وأكد البكري، أن باتشيكو المدير الفني للقلعة البيضاء مستمر حتى نهاية عقده ،لافتاً إلى ان الزمالك لن يتعامل مع المدير الفني بالقطعة ،وقال: «سنقيم الأمور خلال المرحلة المقبلة وسنتخذ القرارات التي تحافظ على استقرار فريق الكرة».