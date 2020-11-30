شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي: فضلت العودة للأهلي عن الاحتراف في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد الشناوي، حارس مرمى فريق الكرة بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، عن عرض برتغالي تلقاه خلال فترة لعبة لصفوف بتروجت.
وأضاف الشناوي في تصريحات لقناة «سي بي سي» :«تلقيت عرضاً برتغالياً من ناسيونال ماديرا وأنا في صفوف بتروجت وأتممت الاتفاق على جميع البنود ولكن فوجئت بعرض الأهلي لعودتي فلم أتردد في الانضمام لبيتي من جديد».
وأتم:«كنت أحلم بالاحتراف أو العودة للأهلي ولكن حين وصلني عرض من الطرفين فضلت العودة للقلعة الحمراء».
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