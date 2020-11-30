شكرا لقرائتكم رسميا .. طلائع الجيش يضم إسلام جمال لمدة موسمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد طلائع الجيش مع إسلام جمال لاعب الاتحاد السكندري لمدة موسمين علي سبيل الإعارة ووقع اللاعب علي العقد في حضور العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالطلائع ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين وايهاب المحص وسامح بامبو وكلاء اللاعب.



إسلا م جمال



طلائع الجيش

فيما أعلن طارق العشرى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بطلائع الجيش، عن قائمة الفريق التى تستعد لمواجهة الزمالك غدًا فى نصف نهائى كأس مصر، وجاءت القائمة كالتالى: محمد بسام، حسام غانم، محمد ناصف، على الفيل، مهند لاشين، فرانك ستيفن، ناصر منسى، حسن مجدى، حسين السيد، أحمد علاء، ابراهيما، عمرو مرعى، إسلام محارب، خالد سطوحى، محمد شعبان، أحمد سمير، تونى، زولا، مصطفى جمال، عمرو جمال، أحمد هانى، الزنارى.

وتعاقد طلائع الجيش فى التعاقد مع ثمانية صفقات حتى الآن هم: حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للأهلى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع عمرو مرعى مهاجم بيراميدز على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد، فيما تم التعاقد مع رباعى حرس الحدود المالى إبراهيما كونيه صانع الألعاب، وحسن مجدى الظهير الأيمن والبرتغالى تونى جوميز ومصطفى جمال في صفقة انتقال حر بعد هبوط فريقهم لدوري القسم الثانى ، بجانب تمديد اعارة ناصر منسى من بيراميدز موسماً آخر، والتعاقد مع إسلام محارب على سبيل الاعارة موسماً من الجونة.

ورحل عن طلائع الجيش سبعة لاعبين بعد انتهاء إعارتهم مع الفريق وهم كريم طارق وأحمد داوودا ومحمد أشرف روقة وكريم ممدوح وكيفين موهيرى وأبو بكر ديارا، بخلاف عمار حمدى الذى انتهت إعارته وانتقل لصفوف الاتحاد السكندرى على سبيل الاعارة موسمين، فيما تم توجيه الشكر للثلاثي اسلام سري ومحمد جمال بيبو ومحمود سامي، وانتقل عاصم صلاح وأبو المجد بوشا لفريق البنك الاهلى.