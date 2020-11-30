شكرا لقرائتكم محمد الشناوي عن تتويج الأهلي بالأميرة السمراء: وقعت على الأرض من كتر الفرحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر، عن كواليس احتفالية التتويج وأصعب لحظات مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى جمعت قطبى الكرة المصرية يوم الجمعة الماضية وانتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف، وقال الشناوى فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "معكم منى الشاذلى": بقالنا 7 سنوات بطولة دورى أبطل أفريقيا غائبة عن النادى، ووعدنا الجمهور بعد الخسارة من صن داونز أن نحصد اللقب، ولذلك كنا مركزين جداً على هذه البطولة، كنا خايفين جداً المباراة تضيع مننا عشان وعدنا للجماهير، وأشكر اللاعبين على أنهم كانوا رجالة، والإدارة والجهاز الطبى والفنى.

أضاف: رجعت البيت الساعة 6 صباحاً، من كتر الفرحة وقعت على الأرض ماقدرتش أخد نفسي، أخر 7 دقائق بعد الهدف عدوا علينا كأنهم سنين، حصلت على انذار بسبب اهدار الوقت، كأنى قولت للحكم تعالى براحتك ادينى انذار أول مرة النادى الأهلى يضيع وقت.

واصل: سمعت كثيراً عن أن مسحة كورونا جاءت إيجابية خاصة بسبب مخالطتى للنى وعلى جبر والونش، ولكن الحمد لله إرادة ربنا، لكن الننى مكانش عنده أى اعراض، وبين المنتخب والنادى أجريت أكثر من 15 مسحة لكورونا، بداية من الانضمام للمنتخب وحتى المباراة النهائية لدورى الأبطال.

استكمل: مسحة الكاف كانت الأساس لأن كل شوية كانت تظهر حالة جديدة واحنا كنا مخالطين ولكن الحمدلله إرادة ربنا.

واختتم: يجب أن نفتخر بوصول الأهلى والزمالك إلى النهائى، وأقول لجماهير الزمالك هارد لك، وهدف شيكابالا كان حلو جداً، لكن كنت هادئ جداً بعده وضعنا سيناريو للمباراة ووضعنا كل الاحتمالات منها استقبال هدف.