شكرا لقرائتكم أنباء عن موافقة فيفا التمديد للجنة الخماسية حتي 31 يناير المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ترددت أنباء قوية داخل اتحاد الكرة، عن وجود اتصالات بين مندوبي الفيفا واللجنة الخماسية لادارة الجبلاية وتم خلال هذه الإتصالات التوصل الي اتفاق يقضي بتمديد عمل اللجنة حتي 31 يناير المقبل حيث ينتهي عمل اللجنة رسميا مساء اليوم 30 نوفمبر .
من ناحية أخرى ، وافقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، على جدولة ديون الزمالك المتعلقة بقيد اللاعبين والبالغة 30 مليون جنيه ليتم حل أزمة نادي الزمالك التي كانت تقلق الجماهير بعدم قدرة النادي علي قيد القائمة الأولى بعد التغيير الإدارى الذي حدث في النادي منذ الأمس.
وتواجد وفد إداري من الزمالك في مقر اتحاد الكرة من أجل إنهاء إجراءات قيد القائمة الأولى بالفريق، ورفع الزمالك من قائمته الثلاثي حمدي النقاز وكاسونجو وخالد لو طيب، على أن يتم حسم مصير معروف يوسف خلال الأيام المقبلة.
وبذلك تصبح قائمة الأجانب في الزمالك تضم 5 لاعبين وهم: فرجاني ساسي، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، حمزة المثلوثي، حميد أحداد
ارسل اتحاد الكرة خطابين للاتحادين المغربي والتونسي يستعجل فيهما ارسال البطاقة الدولي للثنائي حميد أحداد وحموة المثلوثي ثنائي الزمالك الجديد.
قال مصدر باتحاد الكرة: "طلبنا سرعة إرسال البطاقتين حتى يتسنى للزمالك قيدهما خاصة أن آخر موعد للقيد الأفريقي مساء اليوم وتحديدًا بحلول الثانية عشر من منتصف الليل".
وكان الزمالك أنهى التعاقد مع المثلوثي لاعب الصفاقسي التونسي وقرر عودة حميد أحداد من الإعارة للرجاء المغربي.
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