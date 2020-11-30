شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يوافق على جدولة ديون الزمالك لإنهاء أزمة القيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، على جدولة ديون الزمالك المتعلقة بقيد اللاعبين والبالغة 30 مليون جنيه ليتم حل أزمة نادي الزمالك التي كانت تقلق الجماهير بعدم قدرة النادي علي قيد القائمة الاولي بعد التغيير الادارى الذي حدث في النادي منذ الأمس.

وتواجد وفد إداري من الزمالك في مقر اتحاد الكرة من أجل إنهاء إجراءات قيد القائمة الأولى بالفريق ، ورفع الزمالك من قائمته الثلاثي حمدي النقاز وكاسونجو وخالد لو طيب، على أن يتم حسم مصير معروف يوسف خلال الأيام المقبلة.

وبذلك تصبح قائمة الأجانب في الزمالك تضم 5 لاعبين وهم: فرجاني ساسي، اشرف بن شرقي، محمد اوناجم، حمزة المثلوثي، حميد أحداد

ارسل اتحاد الكرة خطابين للاتحادين المغربي والتونسي يستعجل فيهما ارسال البطاقة الدولي للثنائي حميد احداد وحموة المثلوثي ثنائي الزمالك الجديد.

قال مصدر باتحاد الكرة: "طلبنا سرعة ارسال البطاقتين حتى يتسنى للزمالك قيدهما خاصة وأن اخر موعد للقيد الأفريقي مساء اليوم وتحديدا بحلول الثانية عشر من منتصف الليل".

وكان الزمالك أنهى التعاقد مع المثلوثي لاعب الصفاقسي التونسي وقرر عودة حميد احداد من الإعارة للرجاء المغربي.

استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو على قائمة الفريق التي ستخوض مباراة طلائع الجيش المقرر له غدا في نصف نهائي كأس مصر.

وتضم القائمة كل من :

حراسة المرمى : محمود جنش - محمد أبوجبل - محمد عواد

خط الدفاع : حاتم سكر - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - حازم إمام - أحمد عيد

خط الوسط : طارق حامد - إسلام جابر - أحمد سيد زيزو - سيف جعفر - حسام أشرف - محمود عبد العزيز - محمد أشرف روقا - محمد أوناجم - محمود شيكابالا - كريم بامبو - مصطفى فتحي

خط الهجوم : أسامة فيصل - مصطفى محمد