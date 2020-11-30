شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يسجل 29 لاعب فى قائمه الفريق للموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام مجلس إداره الاتحاد السكندرى بالاتفاق مع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن بتسجيل القائمة الأولى للفريق بالاتحاد المصرى لكره القدم حيث أنتهى إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين من تسجيل 29 لاعبا أستعدادا لبطولة الدورى الممتاز وكأس مصر وهم " عماد السيد وعمرو خليل و صبحى سليمان و محمود الزنفلى و محمود شعبان و هشام صلاح و كريم يحيى و محمود رزق و محمد عطوه و عمر الميدانى و دايمون لوى و مروان النجار و سيد سالم و صبرى رحيل و كريم الديب و هشام محمد و خالد الغندور و أحمد نبيل مانجا و مروان عطيه و أحمد راشد و أحمد حجى و عمار حمدى و محمد الصباحى و كريم ممدوح و حسام عاشور و رزاق سيسيه و خالد قمر و عبد السميع سمو و أكوى .

ويوجد عروض للثنائى هشام محمد و محمود الزنفلى حيث جاء هشام محمد مفاوضات لانتقاله لاحد أنديه الدورى وفى حال أتمام الصفقه سيحصل على الاستغناء الخاص به و الأخير الاتفاق على بيعه للبنك الاهلى وأوشكت المفاوضات على الانتهاء وفور وصول الشيك بقيمه 4 مليون جنيه سيحصل على الاستغناء الخاص به.

أعلن الدكتور عمرو الأشلم طبيب الاتحاد السكندرى، سلبية تحاليل رابيد تيست لجميع اللاعبين والجهاز الفنى والادارى و الطبى وهو الكاشف السريع عن المؤشرات الخاصة لفيروس كورونا، ويستعد الاتحاد السكندرى لمواجهة الأهلى غد الثلاثاء فى نصف نهائى كأس مصر والتى يأمل أبناء الإسكندريه فى المنافسة عليها وكان الاتحاد قد حصل على كأس مصر 6 مرات أخرها عام 76.

ونجح الاتحاد فى التأهل فى منافسات نصف النهائى كأس مصر بعد فوزه على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف لخالد قمر والسيد سالم.

وتأكد غياب حسام عاشور ومحمود الزنفلى وعمر الميدانى، ولم يتحدد مصير هشام محمد حتى الآن حيث انقطع اللاعب عن التدريبات منذ 4 أيام وهناك مفاوضات لرحيل اللاعب عن الفريق.