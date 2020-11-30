اليابانية أوساكا تدخل عالم المانغا

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طوكيو: تتهيأ اليابانية ناومي أوساكا، المصنفة أولى عالميًا سابقًا في كرة المضرب، لدخول عالم الخيال من خلال دور رئيس في سلسلة قصص مصورة (مانغا) ستنشرها مجلة مخصّصة للفتيات المراهقات.

وستكون أوساكا، المصنفة ثالثة عالميًا راهنًا وبطلة ثلاث بطولات كبرى، نجمة سلسلة جديدة تحمل اسم "ناومي منقطعة النظير" تشرف عليها شقيقتها الكبرى ماري أوساكا.

ستنشر في نهاية كانون الاول/ديسمبر في مجلة "ناكايوشي" الشهرية المخصّصة لنوع من المانغا معروف باسم "شوجو" يستهدف جمهور الفتيات.

وسترسم السلسلة توأمان باسم مستعار "فوتاغو كاميتيكا".

غرّدت أوساكا الأحد "هذا مثير كثيرًا بالنسبة لشقيقتي ولي أنا، لأن قراءة المانغا ومشاهدة الرسوم المتحركة قرّبتنا كثيرًا في طفولتنا".

وظهر رسم كاريكاتوري إعلاني العام الماضي للبطلة اليابانية-الهايتية، لكن شركة المعكرونة "نيسين" اضطرت الى التوقف عن بثه بعد اتهامها بتبييض بشرة أوساكا.

وتُعدّ اوساكا، التي أنزلت الاميركية سيرينا وليامس عن عرش اكثر اللاعبات نيلا للأجور، وجهًا دعائيًا لعدة علامات تجارية في اليابان حيث تحظى بشعبية كبيرة.

وعبّرت الصيف الماضي عن التزامها بحركة "حياة السود مهمة" المناهضة للعنصرية.

قرّرت عدم خوض مباراتها في نصف نهائي دورة سينسيناتي الاميركية، للاحتجاج على اطلاق الشرطة النار على الافريقي-الاميركي جايكوب بلايك، ما ادى الى إلغاء المنظمين المنافسات لمدة يوم واحد وتأجيل النهائي 24 ساعة.