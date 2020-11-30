شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: بن شرقى يجتمع مع لجنة الكرة بالزمالك غدًا لتحديد مصيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن أن سبب استبعاد أشرف بن شرقي بسبب شكواه من إصابة تحت العضلة الضامة وباتشيكو قرر إراحته عشان لو قدر للزمالك التأهل لمباراة نهائي الكأس يوم السبت المقبل حال تأهل الزمالك.

قال خلال تصريحات لقناة الزمالك: "أشرف بن شرقي لديه جلسة مع لجنة الكرة غدًا ومع وكيله لبحث مستقبله سواء بالاستمرار أو الرحيل وقد يجدد عقده لعام أو اثنين آخرين".

أكمل: "فرجاني ساسي بيحب الزمالك جدا وبيحب جمهور الزمالك وكان فيه جلسة مع وكيله النهاردة وهناك محاولات قوية لتجديد عقده"، مردفا: "أوناجم لسه عقده مستمر ولكن محتاج يقنع جمهور الزمالك أكتر ولاعب مهم بيتحط في المباريات القارية بيعمل حاجة زي ما رجعنا لمباراة الترجي وصنع هدف في مباراة الأهلي وهدفين في نهائي الكأس ضد بيراميدز".

أشار: "مصطفى محمد كان فيه كلام انه بعد شهر ممكن يمشي في انتقالات شهر فبراير لكن معلوماتي انه بنسبة كبيرة سيبقى حتى أولمبياد طوكيو في شهر يوليو القادم وبعد الأولمبياد لو جاله عرض كبير ومناسب ممكن بموافقة الطرفين يمشي".

شدد: "كاسونجو لم ينضم لمعسكر الزمالك وفيه كلام انه جايله عرض من أحد الفرق السعودية واحد الفرق المحلية وكاسونجو مش مكمل مع الزمالك".

استطرد: "حميد أحداد رجع وفيه نادي مغربي عايزه وهل هيبقى في الزمالك وهل هيكون وحمزة المثلوثي موجود مع الزمالك ولا اعرف ايه السبب طلبنا البطاقة الدولية من بدري ولكن هل هيكون متواجد في الماتش ولا لا وبقاله 6 شهور مش بيتمرن وعشان كده مش هيبقى موجود.