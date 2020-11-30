شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يسجل 29 لاعبًا فى قائمة الفريق للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام مجلس إدارة الاتحاد السكندرى بالاتفاق مع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن بتسجيل القائمة الاولى للفريق بالاتحاد المصرى لكرة القدم حيث انتهى إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين من تسجيل 29 لاعبا استعدادًا لبطولة الدورى الممتاز وكأس مصر وهم "عماد السيد وعمرو خليل وصبحى سليمان ومحمود الزنفلى ومحمود شعبان وهشام صلاح وكريم يحيى ومحمود رزق ومحمد عطوة وعمر الميدانى ودايمون لوى ومروان النجار وسيد سالم وصبرى رحيل وكريم الديب وهشام محمد وخالد الغندور وأحمد نبيل مانجا ومروان عطية وأحمد راشد وأحمد حجى وعمار حمدى ومحمد الصباحى وكريم ممدوح وحسام عاشور ورزاق سيسيه وخالد قمر وعبد السميع سمو وأكوى .

ويوجد عروض للثنائى هشام محمد ومحمود الزنفلى حيث جاء هشام محمد مفاوضات لانتقاله لاحد أندية الدورى وفى حال أتمام الصفقه سيحصل على الاستغناء الخاص به والأخير الاتفاق على بيعه للبنك الاهلى وأوشكت المفاوضات على الانتهاء وفور وصول الشيك بقيمه 4 ملايين جنيه سيحصل على الاستغناء الخاص به.

أعلن الدكتور عمرو الأشلم طبيب الاتحاد السكندرى، سلبية تحاليل رابيد تيست لجميع اللاعبين والجهاز الفنى والادارى و الطبى وهو الكاشف السريع عن المؤشرات الخاصة لفيروس كورونا، ويستعد الاتحاد السكندرى لمواجهة الأهلى غد الثلاثاء فى نصف نهائى كأس مصر والتى يأمل أبناء الإسكندريه فى المنافسة عليها وكان الاتحاد قد حصل على كأس مصر 6 مرات أخرها عام 76.

ونجح الاتحاد فى التأهل فى منافسات نصف النهائى كأس مصر بعد فوزه على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف لخالد قمر والسيد سالم.

وتأكد غياب حسام عاشور ومحمود الزنفلى وعمر الميدانى، ولم يتحدد مصير هشام محمد حتى الآن حيث انقطع اللاعب عن التدريبات منذ 4 أيام وهناك مفاوضات لرحيل اللاعب عن الفريق.