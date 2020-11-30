شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى: الحضري قالي قبل نهائي القرن.. ركّز البطولة بتاعتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر، ذكريات مبارياته مع المنتخب الوطنى فى كأس العالم الأخير الذى أقيم فى روسيا وقال الشناوى فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "معكم منى الشاذلى": بدأ كأس العالم معى منذ معسكر سويسرا وكانت أول مباراة مع البرتغال، وكنت عامل حسابى انى هروح أخد شوط فى اليونان وعواد شوط وخلاص والحضري سيشارك، أول ما روحنا المعسكر ما كنتش نمت من السفر في الرحلة وجالى شد فى السمانة ما قولتش لكابتن أحمد ناجى مدرب حراس المنتخب وقتها، والدكتور قالى لازم تريح يومين قولتله لا، شيكابالا كان معايا فى المعسكر ده وقالى انت مٌصاب ..قولتله أه بس كابتن ناجى مايعرفش، واتفاجأت قبل ماتش البرتغال إن عامل الغرف بيقولى أنت اللى هتبدأ.

أضاف: نزلت المباراة كنت تابعت البرتغال بالفيديو، ولعبت وربنا وفقنى وكانت بدايتى مع المنتخب، والمباراة دى كانت فاصل بين الشناوى أه أو لا للجهاز الفنى للمنتخب.

استكمل: عرفت أنى سألعب مباراة أوروجواى قبلها بيوم اتفرجت على سواريز لوحده ربع ساعة وكافانى أيضًا وربنا وفقنا واللاعبين كانوا رجال جداً، وقبل هذه المباراة اللاعيبة كلها ما نامتش بسبب التوتر، الننى مثلاً بينام بدرى وسألته على الفطار انت نمت الساعة كام قالى الساعة 5 الصبح.

أردف: أنا وعصام الحضرى قريبين من بعض جداً، عنده إصرار وعزيمة، داخل الملعب ياكل أى حد ولكن خارج الملعب لذيذ، وكلمنى قبل نهائي أفريقيا أمام الزمالك "نهائي القرن" وقالى ركز والبطولة بتاعتنا والحمد لله توجنا باللقب في النهاية.

واختتم: قبل المباراة أقرأ ورد قرآن وأذكار كلها أمور عادية اعتدت عليها، الثلاث خشبات أصحابى وبكلم الكرة ساعات وبحترمها.