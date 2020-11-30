شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى: هذا ما حدث فى محاضرة الـ6 دقائق بين شوطى نهائى القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر، عن تعليماته للاعبين بين شوطى مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى جمعت قطبى الكرة المصرية يوم الجمعة الماضية وانتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف، وتتويج الأهلى بالنجمة التاسعة، وقال الشناوى فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "معكم منى الشاذلى": بين الشوطين تحدثت مع اللاعبين بعد التعادل، هما اخواتى الصغيرين وعارفين أنى بحبهم ومن غيرهم ولا حاجة، حضرت نهائيين مع الأهلى لعبت أحدهما، وأعرف إحساس ما بعد الخسارة وكلامنا ياريتنى كنت عملت كذا، فقلت لهم افتكروا السيناريو وانتوا راجعين البيت مهزومين، لعبنا 45 دقيقة انسوهم ونلعب الـ 45 دقيقة الجايين.

أضاف: موسيمانى منحنى 6 دقائق للتكلم مع اللاعبين ثم تحدث فى الفنيات بعد ذلك، أرسلت إحدى الفيديوهات الاحتفالية بالمهرجانات التى صممتها الجماهير إلى موسيمانى وعندما شاهده انهار من الضحك وقولتله انت لسه ما شوفتش حاجة المصريين بيعملوا أكتر من كدة.

واختتم: كنا مفتقدين وليد سليمان جداً فى المباراة، والحمدلله إن نتيجته طلعت سلبية ومستنينه قريب مع الفريق، وكان نفسى يرفع الكأس معايا، هو قدوة بالنسبالنا ودمه خفيف جداً.

فى سياق آخر، أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق استعدادًا ‏لمواجهة الاتحاد السكندرى، التى تقام مساء غدٍ الثلاثاء على استاد السويس، فى نصف نهائي ‏كأس مصر.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏ رامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومروان محسن، وأيمن أشرف، ‏وعلي لطفي، وحسين الشحات، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، ومحمد مجدي قفشة، وعلي معلول، ‏ومحمود وحيد، وجيرالدو، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، وطاهر محمد ‏طاهر، وعربي بدر، وبدر بانون، وصلاح محسن.‏

وبذلك تشهد قائمة الأهلي للمباراة، انضمام أكثر من لاعب من العائدين من الإعارة أمثال صلاح محسن وأكرم توفيق وناصر ماهر، كما تشهد صفقتين تم إبرامها الصيف الجارى بدر بانون وطاهر محمد طاهر، وجاء انضمام صلاح محسن بعد سلبية عينته من فيروس كورونا.

وتُعد مباراة الاتحاد، أول مباراة للأهلي بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا مساء الجمعة بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف.