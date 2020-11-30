شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى: أجريت أكثر من 15 مسحة كورونا وقولت للحكم تعالى ادينى إنذار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر، عن كواليس احتفالية التتويج وأصعب لحظات مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى جمعت قطبى الكرة المصرية يوم الجمعة الماضى وانتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف، وقال الشناوى فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج "معكم منى الشاذلى": "بقالنا 7 سنوات بطولة دورى أبطل أفريقيا غائبة عن النادى، ووعدنا الجمهور بعد الخسارة من صن داونز أن نحصد اللقب، ولذلك كنا مركزين جداً على هذه البطولة، كنا خايفين جداً المباراة تضيع مننا عشان وعدنا للجماهير، وأشكر اللاعبين على أنهم كانوا رجالة، والإدارة والجهاز الطبى والفنى".

وأضاف الشناوى: "رجعت البيت الساعة 6 صباحاً، من كتر الفرحة وقعت على الأرض ماقدرتش آخد نفسي، آخر 7 دقائق بعد الهدف عدوا علينا كأنهم سنين، حصلت على إنذار بسبب إهدار الوقت، كإنى قولت للحكم تعالى براحتك ادينى إنذار، أول مرة النادى الأهلى يضيع وقت".

وواصل: "سمعت كثيراً عن أن مسحة كورونا جاءت إيجابية خاصة بسبب مخالطتى للننى وعلى جبر والونش، ولكن الحمد لله إرادة ربنا، لكن الننى مكانش عنده أى أعراض، وبين المنتخب والنادى أجريت أكثر من 15 مسحة لكورونا، بداية من الانضمام للمنتخب وحتى المباراة النهائية لدورى الأبطال".

واستكمل: مسحة الكاف كانت الأساس لأن كل شوية كانت تظهر حالة جديدة واحنا كنا مخالطين، ولكن الحمد لله إرادة ربنا".

واختتم الشناوى: "يجب أن نفتخر بوصول الأهلى والزمالك إلى النهائى، وأقول لجماهير الزمالك هارد لك، وهدف شيكابالا كان حلو جداً، لكن كنت هادئ جداً بعده ووضعنا سيناريو للمباراة ووضعنا كل الاحتمالات منها استقبال هدف".