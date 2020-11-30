الشناوي: الأمور مع موسيماني أصبحت أكثر سهولة بعد رحيل فايلر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى فريق الأهلي، أن منذ قدوم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتدريب الفريق، والأمور اصبحت أكثر سهولة على جميع اللاعبين.

وقال الشناوي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "معكم منى الشاذلي"، إن موسيماني يعلم جيدا قيمة الأهلي، وحين أتى تحدث معنا وأبلغنا أن اسم الأهلي له ثقله في إفريقيا، وجميع الفرق تعمل له ألف حساب.

وأضاف، أن اللاعبين كانوا في أشد الحاجة لحديث كالذي قاله موسيماني عن قيمة الأهلي في إفريقيا أمام اللاعبين.

وتابع:" موسيماني قريب جدا من الجميع ويعامل اللاعبين كأولاده، ويقول دائما لنا استمتعوا بكرة القدم، ونحن كنا نتابعه منذ أن كان مدربا لفريق صنداونز ".

وعن رحيل فايلر، أشار إلى أن لاعبو الأهلي كانوا يشعرون بأن طريقة فايلر تغييرت بعد أزمة كورونا، وبعض الأمور في معاملته أيضا تغيرت مع اللاعبين.

وأتم تصريحاته:" شعرنا بتغير في معاملة فايلر وبعض الأشياء توقف عن فعلها والبعض شعر بأنه يرغب في الرحيل، لذلك قررت الإدارة رحيله واستقدام موسيماني للحفاظ على استقرار الفريق".