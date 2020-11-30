الشناوي يكشف كواليس المحاضرة التي ألقاها على لاعبي الأهلي في نهائي القرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف الحارس الدولي محمد الشناوي، قائد الأهلي، كواليس المحاضرة التي ألقاها على زملائه في الفريق بين شوطي نهائي القرن أمام الزمالك في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التي تُوج بها المارد الأحمر بعد فوزه (2-1).

وقال الشناوي، في ضيافة برنامج "معكم منى الشاذلي" عبر قناة "سي بي سي" الذي تمت إذاعته اليوم الإثنين: "تحدثت مع اللاعبين في غرفة خلع الملابس بين شوطي المباراة لتحفيزهم، إنهم أخوتي الصغار (أنا من غيرهم ولا حاجة)".

وأضاف صاحب الـ31 عاما: "حضرت مع الأهلي مباراتين نهائيتين في دوري أبطال إفريقيا قبل مواجهة الزمالك، الأول لم أشارك به أمام الوداد المغربي عام 2017، والثاني كان أمام الترجي في 2018 ولعبت المباراة بشكل كامل".

وأكمل: "قلت للاعبين تذكروا مباراتي الترجي والوداد وسيناريو عودتهم إلى المنزل خاسرين، وطلبت منهم نسيان الـ45 دقيقة التي لعبناها في الشوط الأول، وقلت لهم أن أمامنا 45 دقيقة مقبلة، ويجب أن تتمتعوا بمزيد من الثقة".

وتابع: "ذكَّرت اللاعبين بكل المراحل الصعبة التي مرت علينا خلال البطولة، كما أننا ردينا الاعتبار للجماهير بالثأر من صنداونز الجنوب إفريقي، فقلت لهم لا يجوز أن نخسر كل هذا في آخر المشوار وأن يتبخر حلمك في 90 دقيقة".

وأكمل: "كنت حريصا منذ اليوم الأول في المعسكر حتى يوم المباراة، مع اللاعبين الكبار في الفريق مثل سعد سمير وأيمن أشرف وعمرو السولية وعلي معلول، على التأكيد أنه لا يوجد ما يسمى خسارة، كان الهدف هو المكسب فقط".

وتابع قائد الأهلي: "خلال حديثي مع اللاعبين طلبت منهم أيضا أن يتمتعوا بالثقة، أنت في الأهلي وليس ناد آخر، قدرك أنك لاعب في الأهلي".

وأتم محمد الشناوي تصريحاته قائلا: "استغرق حديثي مع اللاعبين 6 أو 7 دقائق، ثم تحدث المدير الفني بيتسو موسيماني عن الأمور الفنية، قبل أن ينجح محمد مجدي أفشة في تسجيل الهدف الثاني ونتمكن من تحقيق الفوز في النهاية".