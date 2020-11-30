مصدر لمصراوي: الأهلي يُعير أحمد عبد القادر لسموحة على سبيل الإعارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي
أكد مصدر مسؤول، أن النادي الأهلي قرر إعارة لاعبه أحمد حمدي عبد القادر إلى نادي سموحة خلال سوق الانتقالات الجاري.
وقال المصدر في تصريحات خاصة ليلاكورة، إن أحمد عبد القادر سينتقل إلى صفوف نادي سموحة لمدة موسمين على سبيل الإعارة.
وأشار المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- إلى أن الأهلي لديه الحق في إعادة عبد القادر لصفوفه بعد أول موسم له مع النادي السكندري.
وكان النادي الأهلي استطاع أن يُعيد أحمد عبد القادر مرة أخرى لصفوف الفريق، بعدما خاض تجربة في صفوف سبارتا براج التشيكي في 2018.
جدير بالذكر أن أحمد عبد القادر رحل إلى صفوف سبارتا براج في عام 2018 دون الحصول على موافقة مسئولي الأهلي وقتها خلال تواجده في فريق الشباب.
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