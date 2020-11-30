الشناوي يُعلق على هدف شيكابالا في مرماه بنهائي أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى فريق الأهلي، أن وصول فريقين من مصر في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمر جيد ويحسب لكل من الأهلي والزمالك.

وقال الشناوي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج" معكم منى الشاذلي": "الزمالك قدم مباراة جيدة، وفي مواجهة الدوري خسرنا أمامهم لكن في النهاية حققنا الفوز ببطولة أفريقيا".

وأضاف: "مواجهة نهائي دوري أبطال أفريقيا كان يتابعها الملايين في القارة السمراء، وواجهنا ضغطًا قويًا بعد خسارة بطولتين خلال السنوات الماضية أمام الترجي والوداد".

وتابع: "الأمور كانت ستكون صعبة لو خسرنا النهائي، بعدما وعدنا الجمهور بتحقيق البطولة عقب الخروج أمام صنداونز في البطولة الماضية".

وانتقل الشناوي للحديث عن هدف شيكابالا في مرماه، مؤكدًا أن الفريق كان لديه العديد من السيناريوهات قبل المباراة منها استقبال هدف في أول 5 دقايق من عمر اللقاء.

وتابع: "اتفقنا أن يتماسك اللاعبون لو دخل مرمانا هدف مبكر، ونحافظ على وجود جميع اللاعبين، بعدم تعرض أحد للطرد واللعب على صافرة الحكم".