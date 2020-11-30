الشناوي: أوفينا بوعدنا للجمهور.. ومررنا بوقت صعب في النهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي أن الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا كانت بمثابة الوفاء للوعد الذي قطعه فريقه للجمهور على نفسه في الموسم الماضي.

وفي تصريحات لبرنامج "معكم منى الشاذلي" قال الشناوي :"بعد الخسارة أمام صندوانز الموسم الماضي، وفي لقاء الإياب ببرج العرب، وعدنا الجمهور بأننا سنحقق اللقب في الموسم التالي".

وأضاف الشناوي :"التركيز لم يفارقنا من أجل أن الوفاء بوعدنا، كنا نخشى خسارة اللقب حتى لا نخلف وعدنا للجمهور، لكن في النهاية نجحنا وحققنا اللقب وسهرت الجماهير تحتفل حتى الصباح".

وتابع حارس الأهلي :"لاعبو الفريق كانوا رجالاً وعلى قدر المسئولية، أشكرهم وأشكر الإدارة والجهاز الفني والإداري على هذا الانجاز".

وأردف الشناوي :"عدت للمنزل في السادسة صباحاً بعد المباراة، عقب الاحتفالات في استاد القاهرة مع اللاعبين توجهت إلى قناة الأهلي في لقاء مطول للاحتفال مع الجماهير خلف الشاشات".

وواصل حارس الأهلي :"سقطت أرضاً بعد المباراة ولم أكن قادراً على التنفس من فرط الفرحة التي انتابتني عقب التتويج باللقب".

وعن شائعات إصابته بكورونا قال الشناوي :"تابعت تلك الأخبار، البعض كان يتعجب كيف لم أصاب بعد أن كنت جالساً إلى جوار كل اللاعبين المصابين في معسكر المنتخب، لكن الحمد لله المناعة قوية مثل كل المصريين".

وأنهى الشناوي :"لم أكن قلقاً بالإصابة بكورونا لأنه لم تكن لدي أية أعراض، وجاءت مسحة كاف لتؤكد عدم إصابتي، كنت أريد أن ألعب المباراة مثل كل اللاعبين، وهو ما حدث".