خاص.. الأهلي يقيد سعد سمير في القائمة المحلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
قام الأهلي بقيد سعد سمير مدافع الفريق في القائمة المحلية التي أرسلها إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.
وقال مصدر بالأهلي في تصريحات مقتضبة لمصراوي: "تم قيد سعد سمير في قائمة الفريق استعدادا للموسم الجديد 2020/2021".
ولم تشمل القائمة الأولى للأهلي الثلاثي أليو بادجي، صالح جمعة وأحمد الشيخ.
وكان الأهلي مدَّد عقد سعد سمير (31 عاما) لمدة ثلاث سنوات مقبلة.
ولم يكن مدافع الأهلي مقيدًا في قائمة الفريق لظروف الإصابة التي لحقت به، حيث يؤدي برنامجا تأهيليا للتعافي من آثار جراحة وتر أكيليس.
ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري التي تقام مساء غدٍ الثلاثاء، في نصف نهائي بطولة كأس مصر.
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