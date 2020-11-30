فولهام يضرب ليستر سيتي بثنائية بـ"البريميرليج"

تغلب فريق فولهام على نظيره ليستر سيتي، بهدفين مقابل هدف، في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " البريميرليج".

سجل لوكمان لفولهام في الدقيقة 30، قبل أن يضاعف كافاليرو من تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة39.

وفي الشوط الثاني، قلص هارفي بارنز الفارق لليستر في الدقيقة 86،

بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله جيمي فاردي.

ارتفع رصيد فولهام للنقطة 7 في المركز السابع عشر، وتوقف رصيد ليستر عند 18 نقطة في المركز الرابع.

وأعلن دين سميث، المدير الفني لفريق أستون فيلا، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره وست

هام يونايتد، في ختام منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " البريميرليج".

وتواجد محترفنا المصري محمود حسن تريزيجيه في التشكيل الأساسي لـ أستون فيلا، فيما يجلس أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.

وضم تشكيلة أستون فيلا في حراسة المرمى: مارتينيز.

وخط الدفاع: كاش - كونسا - مينجز – تارجيت. وخط الوسط: ماكجين - دوجلاس لويز – هوريهان. والهجوم: تريزيجيه - واتكينز – جيراليش.