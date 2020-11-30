رسميًا.. المقاولون العرب يضم أحمد كابوريا

أعلن نادي المقاولون العرب، عن ضم أحمد كابوريا لاعب الزمالك السابق، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
وأتم مسؤولو النادي إجراءات ضم اللاعب لمدة ٣ سنوات، بعدما حصل على توقيعه خلال الفترة الماضية، تمهيدًا لضمه.
وتعاقد المقاولون العرب أبرم المقاولون العرب، حتى الآن مع التونسي وسام النغموشي الذي انتهى عقده مع الترجي، وأحمد داوودا لاعب الزمالك وطلائع الجيش السابق، والتونسي هيثم الجويني، وأحمد عبد العزيز لاعب نادي إنبي، وأحمد شكري لاعب إنبي السابق، بالإضافة لخالد الحسيني مدافع سيراميكا كليوباترا، وأحمد مجدي لاعب الجونة السابق، وكابوريا لاعب الزمالك وباسم علي لاعب الأهلي السابق، وحمدي زكي لاعب الإسماعيلي.
في نفس السياق أتم مسؤولو نادي المقاولون العرب صفقة ضم باسم علي الظهير الأيمن للنادي الأهلي.
ورحل باسم علي نهائيًا عن الأهلي، و تم الاستغناء عنه، والرحيل بشكل مجاني للمقاولون.
كان المقاولون أبدوا رغبتهم بضم ظهير أيمن خلال الفترة الماضية، وبدأ مسؤولو النادي بالتواصل مع باسم علي من أجل الإنضمام للفريق، ولتعزيز صفوفه استعدادا للموسم الجديد الكروي، والمنافسة على المربع الذهبي بالدوري بالإضافة للمشاركة بالكونفدرالية الأفريقية.
على الجانب الآخر، أنهى مسؤولو نادي المقاولون العرب، إتفاقهم مع الإسماعيلي بشأن ضم حمدي زكي لاعب الدراويش.
وأتم المقاولون العرب ضم حمدي زكي لصفوف الفريق، بصيغة بيع نهائي، من أجل تعزيز صفوف ذئاب الجبل، استعدادا للموسم الجديد والكونفدرالية الأفريقية.
ويسعى النحاس المدير الفني لفريق المقاولون، لتعزيز خط هجوم ذئاب الجبل، خاصة، بعد ابتعاد شكري نجيب عن الصورة وصعوبة عودته بعدما قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع المقاولون، وقدم موسم جيد مع الفريق.
في سياق متصل، وصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين ، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب للقاهرة بعد خوض لقاء أرتا سولار في الكونفدرالية .
وحرص المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، المشرف العام علي الكرة بالنادي، علي إستقبال البعثة في مطار القاهرة وهنأهم علي الفوز بضرية البداية بالبطولة الأفريقية، كما تواجدت بعض الجماهير في استقبال الفريق.
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