24 يناير.. الإنتخابات الرئاسية بنادي برشلونة

حدد نادي برشلونة الإسباني يوم 24 يناير المقبل موعدًا للانتخابات الرئاسية للنادي.
ونشر نادي برشلونة بيانًا أكد فيه أن مجلس الإدارة الحالي حدد يوم 24 من شهر يناير المقبل موعدًا للانتخابات بعد الاتفاق مع عمدة إقليم كتالونيا.
ويبدأ التقديم للانتخابات يوم 14 ديسمبر، على أنتتم الدعوة للانتخابات بعدها بيومين، وجمع التواقيع بالنسبة للمرشحين في الفترة بين 23 ديسمبر إلى 11 يناير.
وتبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين من يوم 15 يناير، وتنتهي في الثاني والعشرين من الشهر ذاته.
وتقام الانتخابات في الرابع والعشرين من شهر يناير، ويمكن للأعضاء التصويت في برشلونة ، ومرافق كامب نو ، وتاراجونا وتورتوسا ولييدا وجيرونا وأندورا، وفي بقية إسبانيا ، سيكون مقرهم في مدريد وإشبيلية وفالنسيا وبالما دي مايوركا.
يشار إلى أن كارليس توسكيتس، رئيس شركة الإدارة، تولى منصب رئيس نادي برشلونة الإسباني، بعد تقديم جوسيب ماريا بارتوميو استقالته ومجلس إدارته من منصبهم.
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