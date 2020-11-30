أعلن دين سميث المدير الفني لاستون فيلا الانجليزي عن تشكيل فريقه الأساسي الذي يحل ضيفاً علي وستهام ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي الممتاز.
ويشارك محمود حسن تريزيجيه أساسياً ضمن تشكيلة استون فيلا التي جاءت علي النحو التالي:
مارتينيز، كونسا، كاش، مينجز، تارجيت، ماكجنين، دوجلاس لويز، هوريهان،واتكينز، محمود تريزيجيه، جريليتش.
بينما يجلس أحمد المجمد نجم المنتخب الوطني علي مقاعد البدلاء في هذه المباراة.
ويخوض استون فيلا هذا اللقاء وهو يحتل المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد خمسة عشر نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر تريزيجيه يقود تشكيلة أستون فيلا في مواجهة وستهام بالدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.