كافاني يعتذر عن مصطلح فُهِمَ على أنه عنصري

تقدم المهاجم الدولي الأوروجوياني إدينسون كافاني الإثنين بأعتذاره عن مصطلح استخدمه خلال احتفالاته بتسجيله هدفين لفريقه مانشستر يونايتد، قاد بهما الأخير لتحويل تخلفه أمام ساوثهامبتون إلى فوز 3-2 السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورد إبن الـ33 عامًا على تهنئة من أحد أصدقائه على إنستجرام في تعليق تضمن كلمة “نغريتو”، أي شخص أسود صغير، ما جعله تحت وابل من الانتقادات ودفع الاتحاد الإنجليزي لفتح تحقيق بحقه.

وحذف كافاني لاحقًا ما كتبه، فيما سارع يونايتد للدفاع عن مهاجمه الجديد، معتبرًا أن الكلمة لها دلالات مختلفة في أميركا الجنوبية.

وأُعلم المهاجم السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي أن هذه المصطلحات تعتبر مهينة في بريطانيا، ما دفعه إلى حذف ما كتبه قبل أن يتقدم لاحقًا بأعتذار قال فيه “الرسالة التي كتبتها بعد مباراة الأحد كانت بمثابة تحية حميمة لصديق، لشكره على التهنئة بعد المباراة”.

وأشار إلى أنه لم يتعمد على الإطلاق أن يهين أحدًا، مضيفًا “أنا مناهض لأي لغة وتصرف عنصري وأنا حذفت الرسالة ما أن أعلموني بأنه يمكن فهمها على نحو خاطىء”.

وختم “أود أن أعتذر بصدق عن ذلك”.

وأصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إرشادات قبل انطلاق الموسم من أجل الحد من اللغة والسلوك العنصريين، مع تحديد مدة العقوبة للاهانات على مواقع التواصل الإجتماعي بالإيقاف لثلاث مباريات على الأقل.

وأوقف كل من لاعب وسط مانشستر سيتي البرتغالي برناردو سيلفا ولاعب وسط توتنهام ديلي آلي لمباراة واحدة الموسم الماضي بسبب تعليقات مخالفة للإرشادات.

وفي بيانه، شدد يونايتد “من الواضح أنه لم تكن هناك أي نية خبيثة على الإطلاق خلف رسالة إدينسون وقام بحذفها بمجرد إعلامه أنه يمكن إساءة فهمها”.

وتابع “أصدر إدينسون اعتذارًا عن أي إهانة غير مقصودة تسبب بها. مانشستر يونايتد وكافة لاعبينا ملتزمون تمامًا بمكافحة العنصرية”.

وسيكون كافاني قادرًا على المشاركة ضد فريقه السابق باريس سان جيرمان الأربعاء في دوري الأبطال.